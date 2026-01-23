Поиск

В челябинском Карабаше 13 многоэтажных домов третьи сутки остаются без отопления

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - В городе Карабаш после аварии на теплотрассе третьи сутки 13 многквартирных домов остаются без теплоснабжения в морозы, сообщила пресс-служба губернатора Челябинской области.

"По состоянию на 14:00 тепло подано в 18 домах, еще 13 подключаются - запуск идет поэтапно. Мы делаем все, чтобы восстановить теплоснабжение как можно быстрее. После пуска проведем поквартирный обход: уточним у жителей возможные завоздушивания батарей и другие нестандартные ситуации. Дальнейшие работы выполнит управляющая компания", - сообщил вице-губернатор Андрей Фалейчик.

Последствия аварии ликвидируют 15 бригад подрядной организации, сотрудники МЧС из Карабаша, Троицка и Каслей, а также специалисты "Карабашмедь" и местных управляющих компаний, всего 99 человек и 5 единиц техники.

По прогнозу Челябгидрометцентра, температура воздуха в Карабаше со среды опускается до минус 25-30 градусов.

Областная прокуратура сообщила, что в отношении ресурсоснабжающей организации возбуждено административное дело по ст. 7.23 КоАП (за нарушение режима обеспечения населения коммунальными услугами). Материалы прокурорской проверки направлены в следственный орган для решения вопроса о возбуждении уголовных дел по ст. 238 (оказание услуг не отвечающих требованиям безопасности) и ст. 293 УК (халатность) в отношении должностных лиц администрации города и ресурсоснабжающей организации.

Кроме того, прокурор города внес представления с требованием обеспечить скорейшее восстановление теплоснабжения руководителю теплоснабжающей организации ООО "Перспектива", руководителям управляющих компаний и главе города.

В городе открыли четыре пункта временно размещения, где жителям пострадавших домов предлагают горячее питание, сообщает сайт администрации Карабаша.

21 января в Карабаше без отопления оказались 31 многоквартирный дом и несколько соцобъектов. В городе ввели режим ЧС.

МЧС Карабаш Челябинская область Челябгидрометцентр Карабашмедь Андрей Фалейчик
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Полиция нашла пропавшего в Красноярске мальчика

Константин Богомолов назначен и.о. ректора Школы-студии МХАТ

 Константин Богомолов назначен и.о. ректора Школы-студии МХАТ

Переговоры в Абу-Даби пройдут в пятницу и при необходимости - в субботу

 Переговоры в Абу-Даби пройдут в пятницу и при необходимости - в субботу

Двух охранников ТЦ задержали в Петербурге по делу об убийстве посетителя

МЧС направит дополнительную технику пострадавшей от снежного циклона Камчатке

 МЧС направит дополнительную технику пострадавшей от снежного циклона Камчатке

Минтранс подготовил законопроект для вывода автобеспилотников на дороги

Выполнявший рейс из Пхукета в Барнаул пассажирский Boeing подал сигнал бедствия

В Красноярске разыскивают еще одного пропавшего подростка

В Красноярске возбуждено уголовное дело о похищении 14-летнего школьника

Землетрясение магнитудой 5,0 произошло у берегов Камчатки
Хроники событий
Протесты в Иране Протесты в Иране 56 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8229 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 126 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 239 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 254 материалов
Гибель младенцев в новокузнецкой больнице Гибель младенцев в новокузнецкой больнице 18 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2508 материалов
Убийство начальника войск РХБЗ Кириллова Убийство начальника войск РХБЗ Кириллова 18 материалов
Путин: "Прямая линия - 2025" Путин: "Прямая линия - 2025" 57 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 69 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 423 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });