В челябинском Карабаше 13 многоэтажных домов третьи сутки остаются без отопления

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - В городе Карабаш после аварии на теплотрассе третьи сутки 13 многквартирных домов остаются без теплоснабжения в морозы, сообщила пресс-служба губернатора Челябинской области.

"По состоянию на 14:00 тепло подано в 18 домах, еще 13 подключаются - запуск идет поэтапно. Мы делаем все, чтобы восстановить теплоснабжение как можно быстрее. После пуска проведем поквартирный обход: уточним у жителей возможные завоздушивания батарей и другие нестандартные ситуации. Дальнейшие работы выполнит управляющая компания", - сообщил вице-губернатор Андрей Фалейчик.

Последствия аварии ликвидируют 15 бригад подрядной организации, сотрудники МЧС из Карабаша, Троицка и Каслей, а также специалисты "Карабашмедь" и местных управляющих компаний, всего 99 человек и 5 единиц техники.

По прогнозу Челябгидрометцентра, температура воздуха в Карабаше со среды опускается до минус 25-30 градусов.

Областная прокуратура сообщила, что в отношении ресурсоснабжающей организации возбуждено административное дело по ст. 7.23 КоАП (за нарушение режима обеспечения населения коммунальными услугами). Материалы прокурорской проверки направлены в следственный орган для решения вопроса о возбуждении уголовных дел по ст. 238 (оказание услуг не отвечающих требованиям безопасности) и ст. 293 УК (халатность) в отношении должностных лиц администрации города и ресурсоснабжающей организации.

Кроме того, прокурор города внес представления с требованием обеспечить скорейшее восстановление теплоснабжения руководителю теплоснабжающей организации ООО "Перспектива", руководителям управляющих компаний и главе города.

В городе открыли четыре пункта временно размещения, где жителям пострадавших домов предлагают горячее питание, сообщает сайт администрации Карабаша.

21 января в Карабаше без отопления оказались 31 многоквартирный дом и несколько соцобъектов. В городе ввели режим ЧС.