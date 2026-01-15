Минобороны РФ сообщило о ликвидации за ночь 34 украинских БПЛА

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - Российские военные в ночь на четверг перехватили и уничтожили 34 украинских беспилотника, сообщило Минобороны РФ.

Как уточнили в ведомстве, 19 БПЛА нейтрализованы над Ростовской областью, по шесть - над Брянской и Волгоградской, по одному - над Белгородской, Курской, Воронежской областями и Азовским морем.

Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь утром в четверг сообщил об отражении атаки в Таганроге, Каменске, Донецке, Советском сельском и Миллеровском районах.