Герасимов заявил о переходе под контроль ВС России в январе 300 кв. километров

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - С начала января российская армия взяла под контроль более 300 кв. км территории в зоне спецоперации, заявил на совещании на пункте управления группировки "Центр" начальник Генштаба Валерий Герасимов.

"За две недели января освобождено восемь населенных пунктов и под наш контроль перешло более 300 квадратных километров территории", - сказал он.

"Наступление соединений и воинских частей объединенной группировки войск ведется практически на всех направлениях", - добавил начальник Генштаба.