Поиск

Герасимов заявил о переходе под контроль ВС России в январе 300 кв. километров

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - С начала января российская армия взяла под контроль более 300 кв. км территории в зоне спецоперации, заявил на совещании на пункте управления группировки "Центр" начальник Генштаба Валерий Герасимов.

"За две недели января освобождено восемь населенных пунктов и под наш контроль перешло более 300 квадратных километров территории", - сказал он.

"Наступление соединений и воинских частей объединенной группировки войск ведется практически на всех направлениях", - добавил начальник Генштаба.

Хроника 24 февраля 2022 года – 15 января 2026 года Военная операция на Украине
Валерий Герасимов Генштаб СВО
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Начальник Генштаба сообщил о пресечении попыток ВСУ демонстрировать присутствие в Купянске

Минобороны РФ сообщило о ликвидации за ночь 34 украинских БПЛА

Что произошло за день: среда, 14 января

Временная поверенная в делах Великобритании в РФ вызвана в МИД России

Минэкономразвития отметило ускорение годовой инфляции на 12 января до 6,27%

Банки обяжут отчитываться об операциях по снятию наличных без согласия клиента

 Банки обяжут отчитываться об операциях по снятию наличных без согласия клиента

Регионы просят об увеличении в 2026 г. бюджетных кредитов на северный завоз в 3 раза

 Регионы просят об увеличении в 2026 г. бюджетных кредитов на северный завоз в 3 раза

В топ-5 сетевых операторов отелей в России осталась одна иностранная компания

 В топ-5 сетевых операторов отелей в России осталась одна иностранная компания

Россияне столкнулись с отказами во въезде в Румынию из-за пятилетних паспортов

 Россияне столкнулись с отказами во въезде в Румынию из-за пятилетних паспортов

Группа "Аэрофлот" в 2025 году ожидаемо сохранила пассажиропоток в 55,3 млн человек

 Группа "Аэрофлот" в 2025 году ожидаемо сохранила пассажиропоток в 55,3 млн человек
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8141 материалов
Протесты в Иране Протесты в Иране 40 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 120 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2499 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 125 материалов
Гибель младенцев в новокузнецкой больнице Гибель младенцев в новокузнецкой больнице 12 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 68 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 421 материалов
Авиакатастрофа в Актау Авиакатастрофа в Актау 98 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 237 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 66 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });