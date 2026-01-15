Начальник Генштаба проверил подразделения группировки "Центр"на днепропетровском направлении

Москва. 15 января. INTERFAX.RU -Начальник Генерального штаба ВС России Валерий Герасимов проверил ход выполнения задач подразделениями группировки "Центр", которые действуют на днепропетровском направлении в зоне спецоперации, а также отметил успехи группировки в ДНР, заявили в Минобороны.

"В ходе работы на пункте управления группировкой войск "Центр" генерал армии Валерий Герасимов заслушал доклады командующих 2-й и 51-й армиями, командиров соединений, других должностных лиц по текущей обстановке, сложившейся в зоне ответственности и результатах выполнения боевых задач", - говорится в сообщении.

В завершение Герасимов подвел промежуточные итоги с командованием группировки войск "Центр", отметив успешные действия военных в Донецкой Народной Республике, и поставил дальнейшие задачи.