Российская армия продвигается в направлении Славянска и ведет бои за Константиновку

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - Российские войска продвигаются в направлении Славянска, ведут бои за Константиновку, сообщил на совещании на пункте управления группировки "Центр" начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов.

""Южная" группировка войск, освободив Северск, активно продвигается на запад в общем направлении на Славянск. Продолжаются бои по уничтожению подразделений ВСУ в городе Константиновке", - сказал он.

По его словам, планы Украины помешать наступлению российских войск в ДНР сорваны.

"Наиболее упорные бои развернулись в зоне ответственности группировки войск "Центр", - сказал он. Соединения и воинские части группировки, завершив ликвидацию окруженного противника и освобождение городов Красноармейск и Димитров, развивают наступление, продолжая освобождение территории Донецкой Народной Республики".

"Командование вооруженных сил Украины любыми способами, не считаясь с потерями, стремится остановить наше наступление, - добавил он. - Благодаря мужеству и героизму российских солдат и офицеров, кропотливой слаженной работе штабов, а также уверенному руководству подчиненными соединениями и воинскими частями командующими и командирами эти планы противника сорваны".