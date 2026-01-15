Поиск

В Томске после 25 лет перерыва снова появился вытрезвитель

В 2010 году вытрезвитель при полиции был закрыт после избиения там до смерти местного журналиста

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - В Томском наркологическом диспансере открыли отделение для пребывания граждан в состоянии алкогольного опьянения, сообщил областной Департамент здравоохранения.

"Новое подразделение создано для оказания помощи, а также снижения нагрузки на экстренные службы и медицинские учреждения города", - говорится в сообщении.

Отделение находится по адресу Рабочая улица, дом 21 А, работать будет круглосуточно. Там предусмотрены женская и мужская комнаты, душевая, помещения для сотрудников охранного предприятия, медперсонала, который будет дежурить в круглосуточном режиме. В учреждении предусмотрены медицинский осмотр, наблюдение за состоянием пациентов и оказание необходимой первичной помощи.

Размещать там пациентов будут только на 24 часа, до момента полного вытрезвления.

Законодательная дума Томской области в 2023 году приняла закон об открытии в Томске вытрезвителя в 2026 году.

Отдельного медвытрезвителя не было в Томске с 2010 года, когда был подписан приказ о ликвидации вытрезвителя Томска как структурного подразделения УВД. Это произошло после того, как во время новогодних праздников в вытрезвителе милиционер избил 47-летнего местного журналиста. Позднее избитый умер от отека головного мозга.

После этого был уволен начальник вытрезвителя и начальник отдела организации деятельности спецучреждений милиции и конвоирования. Рапорт об отставке подал замначальника УВД - начальник милиции общественной безопасности.

18 февраля 2010 года президент России Дмитрий Медведев уволил начальника УВД по Томской области, генерал-майора милиции Виктора Гречмана. В 2011 году избивший журналиста милиционер Алексей Митаев был приговорен к 12 годам колонии строгого режима. Также в 2011 году во время реформы МВД вытрезвители в России были закрыты, а работу с пьяными поручили больницам.

