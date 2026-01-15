В ЛНР сообщили о 54 жертвах среди мирного населения в результате атак ВСУ в 2025 г.

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - В результате обстрелов со стороны вооруженных сил Украины в Луганской Народной Республике в 2025 году погибли 54 мирных жителя, сообщила уполномоченный по правам человека в ЛНР Анна Сорока.

Кроме того, 312 человек получили ранения в результате атак ВСУ за прошлый год, заявила Сорока на брифинге в четверг.

По ее словам, в число погибших в результате обстрелов ВСУ также входят трое детей.