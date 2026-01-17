Два муниципалитета ЛНР частично обесточены из-за атаки БПЛА ВСУ на энергосистему региона

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - Вооруженные силы Украины минувшей ночью атаковали энергосистему Луганской народной республики с применением не менее десяти беспилотников, в результате частично обесточены два муниципалитета ЛНР, сообщили в министерстве топлива, энергетики и угольной промышленности региона.

"Не менее 10 БПЛА самолетного типа ночью атаковали энергосистему республики. Большинство беспилотников удалось уничтожить", - говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале Минтопэнерго ЛНР.

Уточняется, что в результате четырех ударов БПЛА ВСУ на одном из энергообъектов произошло возгорание, зафиксированы значительные повреждения энергооборудования.

"В двух муниципалитетах частично отсутствует энергоснабжение, - сообщили в министерстве. - Ввиду непростой обстановки специалистами оценивается возможность проведения аварийно-восстановительных работ".