Инвестиции во внедрение в АПК РФ малой газовой генерации в 2025 г. превысили 6 млрд руб.

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - Инвестиции во внедрение газопоршневых электростанций на предприятиях агропромышленного комплекса (АПК) в 2025 году составили более 6 млрд рублей. В пилотном проекте приняли участие 20 производственных площадок, сообщает Минсельхоз.

В целом проект реализуется вместе с "Газпромом". Он направлен на снижение затрат аграриев на электроэнергию и повышение энергоэффективности сельхозпроизводства.

"Проект охватывает предприятия АПК, которые планируют установить газопоршневые электростанции до 2036 года. В числе мероприятий - подключение газоиспользующего оборудования к инженерной инфраструктуре, а также оценка возможности газоснабжения населенных пунктов для подключения агропредприятий к этим сетям", - говорится в сообщении.

Внедрение газопоршневых электростанций позволяет аграриям сократить до 50% затрат на электроэнергию и значительно сэкономить на теплоснабжении производств, что в конечном счете отражается на себестоимости продукции.

Минсельхоз напомнил, что с 2026 года малый агробизнес получил возможность компенсировать до 60% затрат на внедрение газопоршневых установок. Кроме того, для поддержки этого направления предусмотрено льготное кредитование, в том числе в рамках государственной программы "Комплексное развитие сельских территорий".

Как сообщалось, соглашение между Минсельхозом и "Газпромом" о расширении использования природного газа в АПК было подписано в марте 2023 года.

