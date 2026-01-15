РФ приступила к проработке проведения в 2026 г. III саммита "Россия - Африка"

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - Россия приступила к проработке проведения в 2026 году очередного, третьего саммита "Россия - Африка", сообщил глава государства Владимир Путин.

Об этом он заявил после церемонии вручения верительных грамот в четверг.

Президент отметил, что Россию с Африкой связывают "отношения подлинного партнерства, поддержки и взаимовыручки".

"Мы неизменно нацелены на расширение взаимных политических, экономических, гуманитарных контактов. Продолжаем оказывать помощь и содействие африканцам в их стремлении к развитию, к активному участию в международных делах", - добавил Путин.

Ранее Российско-Африканский саммит состоялся в Сочи и в Санкт-Петербурге.