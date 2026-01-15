Москва заявила о приверженности долгосрочному сотрудничеству с Тегераном

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - Торгово-экономическое сотрудничество России и Ирана не подвержено внешнему санкционному давлению, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Российско-иранское торгово-экономическое сотрудничество является обоюдовыгодным. Оно не подвержено внешнему санкционному давлению", - сказала представитель МИД РФ на брифинге в четверг.

Захарова подчеркнула, что Москва и Тегеран "привержены долгосрочному взаимодействию по различным направлениям, в том числе в сфере энергетики".

"Мы намерены продолжать развивать торговые связи со всеми заинтересованными государствами, ориентируясь в первую очередь на свои национальные интересы, а не на угрозы и запугивания со стороны третьих стран", - сказала представитель МИД РФ.