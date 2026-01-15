МИД РФ заявил об абсолютной недоговороспособности ЕС по урегулированию на Украине

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - Россия открыта для равноправного диалога по урегулированию ситуации на Украине, но не видит заинтересованности в этом со стороны ЕС, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Москва была и остается открыта для равноправного диалога. Но без слова "равноправного" вся остальная конструкция смысла не имеет", - сказала Захарова на брифинге в четверг.

Она напомнила, что российская сторона "неоднократно проявляла готовность к поиску взаимоприемлемых развязок".

"А вот с той стороны, со стороны, в частности, Европейского союза, мы видим абсолютную недоговороспособность", - отметила официальный представитель МИД РФ.

По ее словам, Евросоюз "оперирует исключительно языком ультиматумов, требует односторонних уступок, ставит целью нанесение России стратегического поражения".

"О какой заинтересованности в мире со стороны Европы может идти речь, когда за все время конфликта европейцы не проявили ни малейшего желания начать с Россией нормальный, прямой, честный, хоть какой-нибудь диалог", - заявила Захарова.

Она подчеркнула, что "европейские лидеры не только не готовы обсуждать причины и возможности урегулирования украинского кризиса, но неизменно настроены на торпедирование любых российских и американских, кстати говоря тоже, инициатив по поиску мирных путей разрешения конфликта".