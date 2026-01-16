Двое детей и взрослый пострадали при пожаре в заблокированном сугробами доме на Камчатке

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - Двое детей и взрослый человек пострадали в результате пожара в частном доме в Петропавловске-Камчатском, сообщили "Интерфаксу" в пятницу в краевом Минздраве.

"На месте работали медики. Пострадали три человека, в том числе двое детей", - говорится в сообщении.

Пожар случился в пригородном районе Копай, в основном он застроен частными домами.

Министр по ЧС Камчатского края Сергей Лебедев в свою очередь сообщил, что пожарная машина не может подъехать к дому из-за сугробов.

Очередная снежная буря обрушилась на юг Камчатки в ночь на четверг. Предыдущий циклон накрыл полуостров в понедельник. В региональном Гидрометцентре отмечают, что это крупнейший снегопад в столице края за 30 лет. Сейчас погода в Петропавловске-Камчатском улучшилась, но город завален сугробами. Его расчищают, но проезда по многим направлениям нет.

В четверг в Петропавловске-Камчатском под снежными завалами погибли два человека, после этого в городе ввели режим ЧС.