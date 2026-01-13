Поиск

В Петропавловске-Камчатском занятия в школах отменили до конца недели из-за снегопадов

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - В Петропавловске-Камчатском школьные каникулы продлили до конца недели из-за череды мощных циклонов с сильными снегопадами при штормовом ветре, сообщила мэрия города.

"В связи с чередой циклонов с 14 по 17 января включительно отменены занятия для всех школьников обеих смен", - говорится в пресс-релизе.

Отменены также занятия в учреждениях дополнительного образования.

Уроков в школах города из-за снежной бури не было и во вторник.

Последний из мощных циклонов ударил по югу Камчатки сильными снегопадами и штормовым ветром в ночь на понедельник. Власти Камчатки рекомендовали руководителям предприятий перевести во вторник сотрудников на удаленный режим работы. Авиасообщение с Камчаткой было нарушено. Пассажирские автобусы в Петропавловске-Камчатском 13 января не ходили.

Сейчас погода в краевом центре улучшилась, но по данным метеорологов, новый циклон испортит погоду на полуострове уже к вечеру 14 января.

