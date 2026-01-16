РФ представит на выставке в ОАЭ более 200 экспонатов продукции военного назначения

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - На международной выставке UMEX&SIMTEX 2026 в Объединенных Арабских Эмиратах российские компании представят 211 экспонатов продукции военного назначения, сообщили в Федеральной службе по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) в пятницу.

"Площадь российской экспозиции - 364 кв. метров. Всего будут представлены 211 экспонатов ПВН (продукции военного назначения - ИФ), из них 20 образцов", - говорится в сообщении.

Среди образцов будут представлены: барражирующие боеприпасы и пусковая установка из состава разведывательно-ударного комплекса "Ланцет-Э", разведывательный БЛА Z-16Э, а также осколочно-фугасные, зажигательные, кумулятивно-зажигательные и учебные средства поражения для FPV-дронов, отметили в ФСВТС.

Организатором российской экспозиции является "Рособоронэкспорт". "В выставке примут участие предприятия российского оборонно-промышленного комплекса: АО "Технодинамика", АО "Концерн "Калашников", АО "ОДК", ООО "СТЦ", ООО "Аэроскан"", - сказано в сообщении.

"В виде моделей, макетов и других рекламных материалов будут представлены вооружение и военная техника военно-воздушных сил, сухопутных войск, войск противовоздушной обороны, а также средства радиоэлектронной борьбы и современное стрелковое оружие", - сообщили в ФСВТС.

Международная выставка по беспилотным системам и средствам симуляции UMEX&SIMTEX 2026 пройдет в период с 19 по 22 января в Абу-Даби.