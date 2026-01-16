Роскомнадзор отрицает новые ограничения в отношении Telegram

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - Роскомнадзор заверил, что новых мер по ограничению работы мессенджера Telegram сейчас не применяется.

"По отношению к Telegram в настоящее время новых мер ограничений не применяется", - заявил РКН.

16 января, пользователи в основном из столичного региона пожаловались на ухудшение работы Telegram, в частности, медленную загрузку медиа. Некоторые СМИ со ссылкой на источники сообщили о введение дополнительных ограничений в отношении этого мессенджера с начала 2026 года.

13 августа РКН сообщила о "частичном ограничении звонков" в мессенджерах Telegram и WhatsApp в соответствии с материалами правоохранительных органов для противодействия преступникам.

22 октября ведомство заявило о частичной блокировке WhatsApp и в рамках борьбы с преступностью.

С 24 ноября российские пользователи начали жаловаться на перебои в работе мессенджера WhatsApp, 27 ноября сообщения поступали из регионов Урала и Сибири, а на следующий день - от пользователей их регионов европейской части России, в основном из Москвы и Петербурга. 28 ноября РКН сообщил, что в отношении мессенджера WhatsApp из-за его отказа выполнять требования постепенно вводятся ограничения , которые будут продолжены, и сервис может быть полностью в стране заблокирован.