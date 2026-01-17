Минпросвещения подготовило проект приказа по введению оценки за поведение в школах

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - Минпросвещения РФ подготовило проект приказа, который предполагает введение оценки за поведение в российских школах, изменения касаются образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования.

Соответствующий документ "О внесении изменений в Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 22 марта 2021 г. № 115" опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

"Контроль за соблюдением правил внутреннего распорядка обучающихся, включая соблюдение дисциплины на учебных занятиях и правил поведения в организации, может предусматривать выставление оценок поведения обучающихся", - говорится в документе.

Кроме того, согласно проекту, "обучающиеся обязаны добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять индивидуальный учебный план (...), самостоятельно готовиться к занятиям, выполнять задания, данные педагогами в рамках образовательной программы, не использовать средства подвижной радиотелефонной связи во время занятий (...), кроме случаев возникновения угрозы жизни или здоровью обучающихся, работников организации, осуществляющей образовательную деятельность, иных экстренных случаев".

Настоящий приказ действует до 1 сентября 2027 года, отмечается в документе.

9 декабря глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов сообщил "Интерфаксу", что решение о введении оценки за поведение во всех российских регионах будет приниматься в апреле 2026 года, эксперимент в ряде школ семи российских регионов продлен до конца учебного года. "Эксперимент идет, и его итоги мы подведем в конце учебного года. И, соответственно, решение (о его расширении на все школы РФ - ИФ) примем в апреле", - сказал Кравцов, отвечая на вопрос о том, как проходит эксперимент.

Оценки за поведение ввели в пилотном режиме с 1 сентября в ряде школ Новгородской, Ярославской, Тульской областей, Луганской Народной Республики, Чеченской Республики, Республики Мордовии и Ленинградской области.

Оценки за поведение в пилотных школах выставляются с первого по восьмой классы обучения. Регионам предложены три формы оценки поведения на выбор: пятибалльная ("отлично", "хорошо", "удовлетворительно", "неудовлетворительно"), зачетная ("зачет" или "незачет") и трехбалльная шкала ("образцовое", "допустимое", "недопустимое").