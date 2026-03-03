На 31-й площадке Байконура восстановлена кабина обслуживания

Москва. 3 марта. INTERFAX.RU - На 31-й площадке Байконура завершили монтаж кабины обслуживания, поврежденной в ходе пуска ракеты-носителя "Союз" в ноябре 2025 года, сообщили в "Роскосмосе".

"На стартовом комплексе завершены работы по монтажу нового оборудования кабины обслуживания. Более 150 работников АО "ЦЭНКИ" (входит в Роскосмос) и представители четырех подрядных организаций выполнили запланированные монтажные операции в кратчайшие сроки - чуть более чем за 2 месяца", - говорится в сообщении.

Запуск транспортного грузового корабля "Прогресс МС-33" к МКС запланирован на 22 марта, это будет первый пуск с космодрома после ввода в строй 31-й площадки Байконура, заявил глава "Роскосмоса" Дмитрий Баканов.

"Эта площадка предназначена для пилотируемой космонавтики. С завтрашнего дня начинаем подготовку к запуску грузового корабля "Прогресс", назначенного на 22 марта, - сказал он. - Мы обещали сделать это (восстановить кабину) до конца зимы и мы уложились в срок".