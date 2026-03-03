Рейс из Дубая прибыл в Новосибирск

Москва. 3 марта. INTERFAX.RU - Рейс из Дубая прибыл в Новосибирск во вторник после частичного открытия воздушного пространства ОАЭ, следует из данных онлайн-табло новосибирского аэропорта "Толмачево".

Рейс авиакомпании Flydubai FZ8081 прибыл в 07:40 по местному времени (03:40 по Москве) во вторник.

Обратный рейс этой авиакомпании, назначенный на 07:55 по местному времени (03:55 по Москве), задерживается.

Кроме того, отменены рейсы FZ963 этой же авиакомпании в Дубай и FZ964 в обратном направлении.

Как сообщалось, авиакомпания S7 в связи с частичным открытием воздушного пространства ОАЭ планирует выполнить во вторник вывозной рейс S7 5786 из Дубая в Новосибирск.

Полет будет осуществляться на Airbus A321 по согласованному маршруту с технической посадкой в Анталье для дозаправки, сообщила компания.

На сайте аэропорта "Толмачево" указано, что прибытие рейса S7 5786, назначенное на 21:40 по местному времени во вторник, ожидается в 10:00 в среду.

Также S7 запросила разрешение на рейсы из Дубая в Москву 3, 4 и 5 марта, из Дубая в Новосибирск - 4 и 5 марта. При их выполнении планируется использовать альтернативный маршрут через Анталью.