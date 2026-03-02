Более 100 россиян эвакуированы из Ирана в Азербайджан

Москва. 2 марта. INTERFAX.RU - Из Ирана в Азербайджан в течение понедельника эвакуированы 114 граждан Российской Федерации, сообщили азербайджанские СМИ.

По их информации, россиян эвакуировали через ирано-азербайджанскую сухопутную границу (погранично-пропускной пункт "Астара" - ИФ) несколькими группами.

Далее они автобусами перенаправлены в Баку.

Как сообщалось ранее, власти Азербайджана дали разрешение на эвакуацию из Ирана через азербайджанскую территорию 500 гражданам России.