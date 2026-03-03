ФСБ предотвратила в Екатеринбурге теракт против топ-менеджера оборонного предприятия

Москва. 3 марта. INTERFAX.RU - В Екатеринбурге предотвращено покушение на убийство одного из руководителей оборонного предприятия, преступник погиб при задержании от взрыва самодельной мины, сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ РФ.

"ФСБ в Екатеринбурге предотвращен террористический акт, планировавшийся гражданином РФ, 1985 года рождения, по заданию спецслужб Украины", - говорится в сообщении ЦОС, поступившем во вторник в "Интерфакс".

По данным ведомства, "при задержании диверсанта сотрудниками спецподразделения ФСБ России украинский куратор осуществил дистанционный подрыв СВУ, в результате которого злоумышленник получил ранения, несовместимые с жизнью".

По версии ФСБ, "в целях конспирации куратор переправил фигуранту поддельный паспорт гражданина России, сведения об адресе проживания объекта покушения - одного из руководителей оборонно-промышленного предприятия в Свердловской области, а также два самодельных взрывных устройства (далее - СВУ)".

"Действуя по указанию сотрудника украинских спецслужб, он арендовал квартиру на поддельный паспорт и изъял из схрона СВУ для подрыва личного автомобиля сотрудника ОПК", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что "в ходе осмотра места происшествия изъято второе СВУ, закамуфлированное в корпус пауэрбэнка, состоящее из 300 гр. пластичного взрывчатого вещества, электродетонатора иностранного производства и исполнительного механизма с активацией по радиоканалу, а также телефонный аппарат фигуранта, содержащий переписку с сотрудником спецслужб Украины и поддельный паспорт гражданина России".

"По факту подготовки террористического акта возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 30 и п. "б" ч. 3 ст. 205 (приготовление к террористическому акту) УК России", - заявили в ЦОС, отметив, что в результате инцидента "сотрудники органов безопасности и гражданское население не пострадали".

"Украинские спецслужбы и националистические структуры используют российских граждан для совершения диверсионно-террористических актов в качестве смертников. Это позволяет избавляться от нежелательных свидетелей и не выплачивать им обещанное вознаграждение", - добавили в ведомстве.