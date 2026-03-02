Что произошло за день: понедельник, 2 марта

Ситуация в связи с операцией США и Израиля против Ирана, последствия атаки БПЛА на Новороссийск, смерть бизнесмена Умара Джабраилова

Москва. 2 марта. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- В иранском Красном полумесяце сообщили о 555 погибших при ударах США и Израиля. По данным The Jerusalem Post, израильские военные с начала операции применили 2,5 тыс. авиабомб.

- Saudi Aramco приостановила работу нефтеперерабатывающего комплекса Ras Tanura после удара беспилотников. Катарская госкомпания QatarEnergy также остановила производство СПГ и сопутствующих продуктов на заводе Ras Laffan из-за атак. После этого спотовые цены на газ в Европе выросли на треть.

- Операция США против Ирана не будет бесконечной, заявил министр войны США Пит Хегсет. Секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани, в свою очередь, заявил, что страна готова вести затяжную войну. Президент США Дональд Трамп не исключил возможность сухопутной операции в Иране.

- Израиль объявил о начале наступательной операции против "Хезболлы" и сообщил, что глава движения Наим Кассем теперь является его законной военной целью. По данным ЦАХАЛ, глава разведывательного штаба "Хезболлы" Хусейн Маклед ликвидирован в Бейруте.

- Президент РФ Владимир Путин провел телефонные разговоры с королем Бахрейна, председателем Совета министров Саудовской Аравии, эмиром Катара и президентом ОАЭ.

- "Библио-Глобус" организует 3 марта вывозные рейсы из Дубая и Абу-Даби в Россию. "Аэрофлот" во вторник планирует выполнить три вывозных рейса из ОАЭ. Вице-премьер РФ Алексей Оверчук призвал россиян, остающихся в государствах Персидского залива, регистрироваться в консульствах РФ.

- В Новороссийске семь человек пострадали в результате ночной атаки беспилотников. Обломки БПЛА упали на территорию "Новороссийского комбината хлебопродуктов". Также произошел пожар на топливном терминале, его потушили. Повреждения получили многоквартирные и частные дома, детские сады.

- Бизнесмен Умар Джабраилов покончил с собой. По данным собеседников "Интерфакса", у Джабраилова в последние годы была сильная депрессия.

- Екатерина Шульман (признана в РФ иноагентом) заочно приговорена к году колонии за нарушения закона об иностранных агентах.