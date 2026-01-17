Трое детей погибли в пожаре в Якутии

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - Уголовное дело возбудили в Якутии по факту гибели троих детей при пожаре в Намском районе, сообщает пресс-служба Следственного управления (СУ) СКР по Республике Саха (Якутия).

"По факту гибели трех детей 2013, 2015, 2016 годов рождения в селе Намцы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам)", - говорится в сообщении.

Пожар произошел накануне вечером 16 января в частном доме в селе Намцы Чернышевского района. После локализации пожара сотрудники МЧС обнаружили тела детей на втором этаже дома. В момент пожара взрослых в доме не было. Правоохранители проводят осмотр места происшествия, идет расследование.