Ряд населенных пунктов в ЛНР остались без света из-за удара дронами по энергообъекту

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - Ряд населенных пунктов Краснодонского и Свердловского муниципальных округов Луганской Народной Республики остались без электроснабжения в результате удара беспилотников по объекту энергетики и его возгорания, сообщили в министерстве топлива, энергетики и угольной промышленности ЛНР.

"В результате ударов БПЛА самолетного типа произошло возгорание энергообъекта, обесточены населенные пункты в Краснодонском и Свердловском м.о", - говорится в сообщении министерства.

Отмечается, что ремонтно-восстановительные работы будут организованы после отмены угрозы повторных атак со стороны украинской армии.