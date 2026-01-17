Поиск

В Думу внесены законопроекты об уголовной ответственности за нарушение правил продажи сим-карт

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - В Госдуму внесены законопроекты об уголовной и административной ответственности за нарушение правил продажи сим-карт; их депутаты рассмотрят в приоритетном порядке, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

"Поступившие инициативы рассмотрим в приоритетном порядке. Важно своевременно совершенствовать нормативную базу, создавать условия для более эффективного противодействия киберпреступности", - цитирует Володина пресс-служба Госдумы.

Согласно новым инициативам, предлагается установить административную и уголовную ответственность за нарушение правил продажи сим-карт, в том числе иностранным гражданам. До года лишения свободы будет грозить тем, кто был привлечен к административной ответственности по ч. 4 ст. 13.29 КоАП РФ и чьи противоправные действия повлекли крупный ущерб в размере более 5 млн рублей.

"Введение наказания за нарушение правил продажи сим-карт позволит дополнительно защитить наших граждан, их денежные средства от преступных посягательств", - подчеркнул Володин.

Председатель Госдумы напомнил, что "в прошлом году было принято 10 федеральных законов для противодействия кибермошенничеству". Ранее была реализована инициатива депутатов по ужесточению требований к продаже сим-карт для иностранцев, добавил он. По словам Володина, вступившие в силу нормы "показали свою эффективность: по данным правоохранителей, в 2025 году предотвращено более 27 млн мошеннических операций, впервые зафиксировано устойчивое снижение количества таких преступлений".

