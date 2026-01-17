Минобороны заявило об ударах по связанным с ВСУ транспортным и энергообъектам

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - Российские военные нанесли удары по объектам энергетики и транспорта, которые используются армией Украины, заявило Минобороны РФ в субботу.

"Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение объектам энергетики и транспортной инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ", - говорится в сообщении министерства.

По его данным, ударам подверглись склады боеприпасов, цеха сборки, места хранения, предполетной подготовки и запуска беспилотников дальнего действия ВСУ.

В Минобороны заявили, что за сутки поражены позиции украинских войск в 167 районах.