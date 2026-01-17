Минобороны РФ сообщило о нейтрализации 24 дронов ВСУ над регионами страны

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - Дежурные средства противовоздушной обороны с 12:00 до 15:00 по московскому времени перехватили и уничтожили 24 украинских беспилотника самолетного типа над российскими регионами, сообщили в Минобороны РФ в субботу.

По данным ведомства, 18 беспилотников нейтрализовано над Белгородской областью, пять - над Курской и один - над Орловской.

Ранее Минобороны сообщало, что с 8:00 до 12:00 субботы перехвачены и уничтожены десять дронов ВСУ над регионами РФ.