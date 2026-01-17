Ростовские власти предупредили, что подъезд дома, атакованного БПЛА, может обрушиться

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - Глава района Ростов-на-Дону, где пострадала многоэтажка после атаки БПЛА ночью 14 января, сообщил об угрозе обрушения подъезда.

"Сейчас существует угроза обрушения пострадавшего подъезда. Поэтому главное - не подвергать угрозе жизни людей. Именно с этим связано то, что вход в квартиры закрыт", - написал Никита Паремузов в своем телеграм-канале в субботу.

Он добавил, что специалисты работают над укреплением несущих стен. После этого жильцы смогут забрать документы и необходимое имущество из квартир.

Глава района города уточнил, что для проживающих в поврежденной многоэтажке развернут пункт временного размещения, им также предложили жилье маневренного фонда.

Ранее губернатор сообщил, что ночью 14 января были атакованы 10 городов и районов Ростовской области. В многоквартирном доме на окраине города повреждены две квартиры, разбиты стекла в других квартирах многоэтажки.

Ранения получили четыре жителя Ростова-на-Дону и Мясниковского района, в том числе четырехлетний ребенок. Позже было обнаружено тело погибшего. В пострадавшем от атаки БПЛА районе Ростова-на-Дону введен режим ЧС.