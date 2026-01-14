Поиск

Десять городов и районов были атакованы минувшей ночью в Ростовской области

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что в ночь на среду в регионе были атакованы десять городов районов.

"За ночь воздушная атака врага отражена в 10 городах и районах Ростовской области - Ростове, Новочеркасске, Волгодонске, Боковском, Кашарском, Миллеровском, Мясниковском, Милютинском, Каменском и Усть-Донецком районах", - написал он в своем телеграм-канале.

В результате налета загорелись здания промышленного и складского предприятий в западной промзоне Ростова-на-Дону. Один пожар потушен, второй локализован. В многоквартирном доме в Левенцовском микрорайоне на западной окраине города повреждены две квартиры, разбиты стекла в других квартирах многоэтажки. Для жителей развернут пункт временного размещения.

"Два частных дома сгорели в садовом товариществе "Факел" и Ленинаване Мясниковского района, еще у одного дома повреждена кровля. Информация о повреждениях будет уточняться", - сообщал Слюсарь ранее.

