В Ростове повреждены жилые дома и загорелось промпредприятие после атаки БПЛА

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - Глава Ростова-на-Дону Александр Скрябин сообщил, что город подвергся воздушной атаке, в результате повреждены многоквартирные дома, горит промышленное предприятие.

"Воздушная атака отражается над западной частью города. Поступает информация о повреждении нескольких многоквартирных домов. Также в результате падения обломков имеет место загорание строений промышленного предприятия", - написал мэр в своем телеграм-канале в ночь на среду.

Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь уточнил, что спасатели работают на месте возгорания на одном из промышленных объектов. Кроме того, дежурные бригады направлены в микрорайон Левенцовский, где, по предварительным данным, загорелись квартиры в многоэтажных домах. Информация о пострадавших уточняется.