Две девушки погибли в Новгородской области, катаясь на "ватрушке"

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - Две девушки погибли в городе Сольцы Новгородской области во время катания на "ватрушке", сообщает региональное управление ГИБДД в субботу.

Как уточняется, происшествие произошло накануне около 22:00.

По предварительной информации, "ватрушка" была прикреплена к легковому автомобилю. "Во время буксировки тюбинг врезался во встречную машину и девушки скончались от травм", - сообщили в управлении.

Сотрудники правоохранительных органов устанавливают причины и обстоятельства трагедии.

Новгородская область Сольцы ГИБДД
