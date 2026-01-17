Мужчина ранен в Белгородской области из-за детонации дрона

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - В селе Таврово Белгородской области в результате атаки украинского беспилотника пострадал мужчина, сообщил в субботу губернатор региона Вячеслав Гладков.

"В селе Таврово Белгородского округа в результате детонации беспилотника ВСУ ранен мирный житель. Мужчина получил закрытую черепно-мозговую травму и множественные осколочные ранения лица и плеча", - написал он в своем телеграм-канале.

Гладков добавил, что на месте атаки поврежден легковой автомобиль.