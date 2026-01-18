Женщина погибла при детонации FPV-дрона в белгородском селе

Москва. 18 января. INTERFAX.RU - Один человек погиб, еще один получил ранения при атаках украинских дронов в Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

"В селе Нечаевка Белгородского округа произошло самое страшное: в результате детонации FPV-дрона женщина скончалась на месте (...) В Грайворонском округе в селе Головчино дрон атаковал автомобиль на парковке предприятия. Мужчина получил осколочное ранение бедра и термические ожоги правой кисти", - написал он в своем телеграм-канале в воскресенье.

Гладков отметил, что от госпитализации пострадавший отказался.