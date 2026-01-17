Пять округов на полдня 18 января обесточат в Белгородской области

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - Электричество отключат на полдня 18 января в ряде округов Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

"В связи с проведением работ, связанных с обеспечением стабильной работы энергетической инфраструктуры, завтра с 7 до 14 часов не будет электричества у жителей Белгородского, Яковлевского, Шебекинского, Прохоровского и Корочанского округов", - написал он в своем телеграм-канале в субботу.

Гладков отметил, что временные перебои в подаче света возможны и в других муниципалитетах региона.

"Уверен, что энергетики быстро выполнят все работы и повысят надежность нашей энергосистемы", - сказал глава региона.

В воскресенье по Белгородской области прогнозируется температура ниже 10 градусов мороза.

Как сообщалось, на случай нештатных ситуаций объем резервной генерации в Белгородской области составляет 4,8 тыс. единиц мощностью 334,5 МВт.

В Белгороде организуют пункты временного обогрева на случай отключения отопления. Там жители смогут погреться, зарядить телефон, выпить чай и получить помощь.

В результате ракетного удара ВСУ по Белгороду в ночь на 9 января серьезные повреждения получил объект инфраструктуры. Без электроэнергии и тепла остались 556 тыс. человек в шести муниципальных образованиях.