Начальник центра подготовки МВД в Коми задержан по делу о пожаре

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - Начальник центра профессиональной подготовки МВД по Коми, где в результате инцидента пострадали 20 человек, стал фигурантом уголовного дела, сообщает пресс-служба регионального управления СКР.

Ранее в связи с происшествием было возбуждено дело по ст. 293 УК РФ (халатность).

"В ходе расследования получены данные о превышении должностных полномочий начальником Центра, который в нарушение техники и правил безопасности дал обратившимся к нему лицам разрешение на проведение занятия в помещении актового зала, зная, что там проводятся ремонтные работы и находятся легковоспламеняющиеся и строительные материалы", - говорится в сообщении.

В отношении начальника возбуждено дело по п."в" ч.3 ст.286 УК РФ (превышение должностных полномочий, повлекшее причинение тяжких последствий). Он задержан, в отношении него решается вопрос об избрании меры пресечения.

Отмечается, что преподаватель центра, который тоже стал фигурантом дела о превышении полномочий, находится под домашним арестом. По версии следствия, он во время планового учебного занятия со слушателями привел в действие учебно-имитационную гранату. В результате произошел взрыв, последовал пожар.

Днем 15 января во время учебных занятий загорелась крыша в центре профессиональной подготовки МВД по Коми в Сыктывкаре. Площадь пожара составила свыше 300 кв. м.