В центре подготовки МВД по Коми преподаватель накануне взорвал учебно-имитационную гранату

Сотрудник центра профподготовки задержан

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - Преподаватель центра профессиональной подготовки МВД по Коми, где накануне в результате инцидента пострадали 20 человек, стал фигурантом уголовного дела, сообщает пресс-служба регионального управления СКР в пятницу.

Ранее в связи с происшествием было возбуждено дело по ст. 293 УК РФ (халатность).

"В ходе расследования получены данные о превышении должностных полномочий одним из преподавателей учреждения, который 15 января в ходе планового учебного занятия со слушателями привел в действие учебно-имитационную гранату. В результате произошел хлопок и последующее возгорание находившихся в помещении легковоспламеняющихся предметов, в связи с чем пострадали 20 слушателей Центра", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось о 18 пострадавших.

В отношении преподавателя возбуждено дело по п."в" ч.3 ст.286 УК РФ (превышение должностных полномочий, повлекшее причинение тяжких последствий).

Он задержан, следствие ходатайствует о его аресте.

Пресс-служба республиканского МВД сообщает, что начальник центра отстранен от исполнения служебных обязанностей в связи с происшествием.

Как сообщалось, днем 15 января во время учебных занятий загорелась крыша в центре профессиональной подготовки МВД по Коми в Сыктывкаре. Площадь пожара составила свыше 300 кв. м.