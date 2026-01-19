Скончалась одна из пострадавших при пожаре в центре подготовки МВД в Коми

Москва. 19 января. INTERFAX.RU - В республиканской клинической больнице Коми умерла одна из пострадавших при инциденте в центре профессиональной подготовки МВД, сообщает пресс-служба Минздрава региона.

"Сегодня в отделении реанимации республиканской клинической больницы скончалась одна из пострадавших в результате инцидента в центре профподготовки МВД. С момента происшествия пациентка находилась в реанимации сначала в горбольнице Эжвинского района, затем в республиканской больнице. Несмотря на все принимаемые меры, женщина умерла от полученных травм, которые оказались несовместимы с жизнью", - говорится в сообщении.

В Сыктывкаре продолжают получать лечение 17 пациентов, в Эжве двое пострадавших находятся в отделении реанимации в крайне тяжелом состоянии и один - в хирургии в состоянии средней степени тяжести, двое - в неврологическом отделении Коми республиканской больницы также в состоянии средней степени тяжести и семь человек - в стационаре медсанчасти МВД Коми в состоянии легкой степени тяжести.

Кроме того, пять пациентов проходят лечение амбулаторно.

В федеральных клиниках находятся шесть пострадавших: в центре им. Вишневского в отделении реанимации один пациент, в главном госпитале МВД в реанимации пятеро, все в тяжелом состоянии.

По данным Минздрава, всего при пожаре в учебном центре пострадало 24 человека.

Как сообщалось, днем 15 января во время учебных занятий загорелась крыша в центре профессиональной подготовки МВД по Коми в Сыктывкаре. Площадь пожара составила свыше 300 кв. м.

В связи с происшествием было возбуждено дело по ст. 293 УК РФ (халатность). Кроме того, в отношении начальника центра профессиональной подготовки МВД возбуждено дело по п. "в" ч.м3 ст.м286 УК РФ (превышение должностных полномочий, повлекшее причинение тяжких последствий).

Под домашним арестом находится преподаватель центра, который, по версии следствия, во время планового учебного занятия со слушателями привел в действие учебно-имитационную гранату. В результате произошли хлопок и пожар.