В Барнауле вынужденно сел Boeing, летевший из Сочи в Кемерово

Москва. 18 января. INTERFAX.RU - Транспортная прокуратура проводит надзорные мероприятия в связи с незапланированной посадкой пассажирского самолета в аэропорту Барнаула, сообщает пресс-служба Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

"По предварительным данным, сегодня около 08:00 (04:00 мск) в ходе выполнения рейса по маршруту Сочи-Кемерово Boeing-737-800 авиакомпании "Северный ветер" по технической причине осуществил незапланированную посадку в международном аэропорту Барнаула имени Г.С. Титова", - говорится в сообщении.

На борту находилось свыше 160 пассажиров. Воздушное судно временно отстранено от эксплуатации