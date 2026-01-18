Два города и несколько поселков в Ростовской области остались без воды из-за аварии

Фото: Валентина Санникова/ТАСС

Москва. 18 января. INTERFAX.RU - Водоснабжение городов Гуково и Зверево, а также нескольких поселков Красносулинского и Каменского районов Ростовской области временно остановлено в связи с порывом трубопровода, сообщила министр ЖКХ региона Антонина Пшеничная.

Как она написала в своем телеграм-канале в воскресенье, специалисты приступили к его устранению. Пшеничная отметила, что "работы осложнены глубиной и погодными условиями, но ведутся непрерывно".

Ранее сообщалось, что водоснабжение города Гуково и нескольких поселков Красносулинского района Ростовской области временно остановлено в связи с проведением аварийных работ. После завершения предыдущего этапа работ в ночь с 17 на 18 января произошел повторный порыв.