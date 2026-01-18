Минобороны РФ заявило, что российские войска за сутки улучшили позиции в зоне СВО

Москва. 18 января. INTERFAX.RU - Группировки войск "Запад", "Центр", "Север" и "Южная" в течение суток улучшили положение в зоне спецоперации, группировка "Восток" продолжила продвигаться в глубину обороны ВСУ, заявили в Минобороны РФ в воскресенье.

"Подразделения группировки войск "Запад" заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение живой силе и технике трех механизированных, двух штурмовых, аэромобильной, десантно-штурмовой бригад ВСУ, бригады теробороны и двух бригад Нацгвардии в районах населенных пунктов Благодатовка, Березовка, Новоосиново, Петровка, Кутьковка, Нечволодовка Харьковской области, Яровая и Красный Лиман Донецкой Народной Республики", - говорится в сообщении министерства.

По его данным, потери украинских сил здесь составили до 200 военных, шесть боевых бронированных машин, 19 автомобилей и два склада боеприпасов.

Согласно сообщению ведомства, подразделения группировки "Центр" за сутки улучшили положение по переднему краю, подразделения группировок "Север" и "Южная" улучшили тактическое положение. Продолжили продвижение в глубину украинской обороны подразделения группировки "Восток".

Группировка "Центр" нанесла удары по живой силе и технике 14 украинских бригад и трех штурмовых полков в районах Гавриловки, Новопавловки, Федоровского, Новоподгородного в Днепропетровской области, Артемовки, Анновки, Белицкого, Спасско-Михайловки и Гришино в ДНР, сообщило министерство.

По его информации, потери украинских подразделений в течение суток составили более 455 военнослужащих, танк, два бронетранспортера, три бронеавтомобиля, четыре пикапа, три артиллерийских орудия и радиолокационная станция.

Как сообщили в Минобороны, "Южная" группировка нанесла поражение формированиям шести бригад ВСУ в районах Славянска, Куртовки, Краматорска, Васютинского, Дружковки, Константиновки и Малиновки в ДНР. Армия Украины за сутки на этом участке потеряла более 135 военных, два бронетранспортера, пять боевых бронированных машин, 17 автомобилей, четыре орудия полевой артиллерии, станцию радиоэлектронной борьбы.

Группировка "Север" ударила по формированиям четырех бригад и штурмового полка ВСУ в районах Рогозного, Новой Сечи, Ястребиного, Писаревки и Мирополья в Сумской области. На харьковском направлении нанесено поражение подразделениям четырех бригад ВСУ и пограничного отряда погранслужбы Украины в районах Ватутино, Приколотного, Рясного, Покаляного, Охримовки и Зеленого Гая, заявили российские военные.

"Противник потерял свыше 175 военнослужащих, 24 автомобиля, пять орудий полевой артиллерии, радиолокационную станцию RADA израильского производства, станцию радиоэлектронной борьбы и четыре склада материальных средств", - сказали в министерстве.

По данным ведомства, группировка "Восток" за сутки поразила живую силу и технику четырех бригад и четырех штурмовых полков ВСУ в районах Риздвянки, Зализничного, Розовки, Воздвижевки, Староукраинки, Дорожнянки, Цветкового, Терноватого в Запорожской области и Маломихайловки в Днепропетровской области. Украинская армия потеряла на этих участках свыше 205 военных, три бронетранспортера, восемь автомобилей и два орудия полевой артиллерии, склад материальных средств.

"Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение формированиям механизированной, горно-штурмовой бригад и бригады береговой обороны ВСУ в районах населенных пунктов Орехов, Магдалиновка Запорожской области и Антоновка Херсонской области.Уничтожены до 40 украинских военнослужащих", - сказали в Минобороны РФ.

Также, по его данным, уничтожены боевая машина зенитного ракетного комплекса "Оса", четыре автомобиля, артиллерийское орудие, две станции радиоэлектронной борьбы и склад материальных средств.