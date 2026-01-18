Женщина ранена при атаке дрона на автомобиль в Белгородской области

Москва. 18 января. INTERFAX.RU - Беспилотники ВСУ атаковали территории четырех муниципалитетов в Белгородской области, пострадала мирная жительница, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале в воскресенье.

Кроме того, при детонации дрона в селе Графовка Шебекинского округа повреждения получил инфраструктурный объект.

В селе Бессоновка Белгородского округа беспилотник сдетонировал на парковке предприятия.