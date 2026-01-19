"Рособоронэкспорт" проведет переговоры по беспилотным системам на выставке в ОАЭ

Москва. 19 января. INTERFAX.RU - "Рособоронэкспорт" представит отечественные беспилотники на выставке UMEX&SIMTEX 2026 в ОАЭ и проведет переговоры с делегациями ближневосточных и других стран-участниц форума, сообщили в компании в понедельник.

"На мероприятии, которое пройдет с 20 по 22 января 2026 года в Абу-Даби, спецэкспортер представит передовые отечественные решения в области БПЛА и обсудит перспективы отрасли с делегациями иностранных государств", - говорится в сообщении.

"Сверим с партнерами часы по текущим проектам и расскажем о развитии беспилотных технологий в России, обсудим перспективы сотрудничества, в том числе новое направление - военно-технологическое партнерство по продукции российского "народного" ОПК", - сказал глава "Рособоронэкспорта" Александр Михеев, чьи слова приведены в сообщении.

Он заявил, что в рамках деловой программы компания проведет переговоры с делегациями ближневосточных государств, а также из других стран-участниц форума.

По словам Михеева, спрос на БПЛА к 2030 году вырастет на 120%, а на барражирующие боеприпасы - на 400%.

"На своем стенде компания представит самые востребованные на мировом рынке российские БПЛА и барражирующие боеприпасы, испытанные в реальных боевых условиях и подтвердившие свои характеристики", - сказано в сообщении.

Глава компании также заявил, что "Рособоронэкспорт" представит барражирующие боеприпасы "Куб-2-2Э" и "Ланцет-Э", разведывательные БПЛА "Скат-350М" и Supercam S350. "По ним мы готовы вести переговоры о поставках из России или технологическом сотрудничестве, а на ряд образцов "Рособоронэкспортом" уже подписаны экспортные контракты с партнерами", - сказал Михеев.

16 января в Федеральной службе по военно-техническому сотрудничеству сообщили, что на выставке в ОАЭ российские компании представят 211 экспонатов продукции военного назначения.

Организатором российской экспозиции является "Рособоронэкспорт". "В выставке примут участие предприятия российского оборонно-промышленного комплекса: АО "Технодинамика", АО "Концерн "Калашников", АО "ОДК", ООО "СТЦ", ООО "Аэроскан", - сказано в сообщении.

