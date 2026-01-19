Поиск

"Рособоронэкспорт" проведет переговоры по беспилотным системам на выставке в ОАЭ

Москва. 19 января. INTERFAX.RU - "Рособоронэкспорт" представит отечественные беспилотники на выставке UMEX&SIMTEX 2026 в ОАЭ и проведет переговоры с делегациями ближневосточных и других стран-участниц форума, сообщили в компании в понедельник.

"На мероприятии, которое пройдет с 20 по 22 января 2026 года в Абу-Даби, спецэкспортер представит передовые отечественные решения в области БПЛА и обсудит перспективы отрасли с делегациями иностранных государств", - говорится в сообщении.

"Сверим с партнерами часы по текущим проектам и расскажем о развитии беспилотных технологий в России, обсудим перспективы сотрудничества, в том числе новое направление - военно-технологическое партнерство по продукции российского "народного" ОПК", - сказал глава "Рособоронэкспорта" Александр Михеев, чьи слова приведены в сообщении.

Он заявил, что в рамках деловой программы компания проведет переговоры с делегациями ближневосточных государств, а также из других стран-участниц форума.

По словам Михеева, спрос на БПЛА к 2030 году вырастет на 120%, а на барражирующие боеприпасы - на 400%.

"На своем стенде компания представит самые востребованные на мировом рынке российские БПЛА и барражирующие боеприпасы, испытанные в реальных боевых условиях и подтвердившие свои характеристики", - сказано в сообщении.

Глава компании также заявил, что "Рособоронэкспорт" представит барражирующие боеприпасы "Куб-2-2Э" и "Ланцет-Э", разведывательные БПЛА "Скат-350М" и Supercam S350. "По ним мы готовы вести переговоры о поставках из России или технологическом сотрудничестве, а на ряд образцов "Рособоронэкспортом" уже подписаны экспортные контракты с партнерами", - сказал Михеев.

16 января в Федеральной службе по военно-техническому сотрудничеству сообщили, что на выставке в ОАЭ российские компании представят 211 экспонатов продукции военного назначения.

Организатором российской экспозиции является "Рособоронэкспорт". "В выставке примут участие предприятия российского оборонно-промышленного комплекса: АО "Технодинамика", АО "Концерн "Калашников", АО "ОДК", ООО "СТЦ", ООО "Аэроскан", - сказано в сообщении.

Рособоронэкспорт ОАЭ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Свердловский экс-замминистра энергетики Гайда объявлен в федеральный розыск

Российские военные уничтожили за ночь 92 дрона ВСУ

Работу новокузнецкого роддома, где умерли девять младенцев, приостановили на 90 суток

 Работу новокузнецкого роддома, где умерли девять младенцев, приостановили на 90 суток

Стабильное автобусное сообщение в столице Камчатки не могут наладить уже неделю

 Стабильное автобусное сообщение в столице Камчатки не могут наладить уже неделю

Что произошло за день: воскресенье, 18 января

Движение по Южсибу восстановили в Хакасии после замены лопнувшего от мороза рельса

Два города и несколько поселков в Ростовской области остались без воды из-за аварии

 Два города и несколько поселков в Ростовской области остались без воды из-за аварии

Три человека пострадали в Беслане из-за падения обломков БПЛА

В Минпросвещения РФ назвали ключевые критерии оценивания поведения школьников

 В Минпросвещения РФ назвали ключевые критерии оценивания поведения школьников

Обломки БПЛА повредили крышу пятиэтажки в Беслане, есть пострадавший
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8175 материалов
Гибель младенцев в новокузнецкой больнице Гибель младенцев в новокузнецкой больнице 16 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 423 материалов
Протесты в Иране Протесты в Иране 51 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2505 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 127 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 124 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 238 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 68 материалов
Авиакатастрофа в Актау Авиакатастрофа в Актау 98 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 66 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });