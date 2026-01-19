Более 330 междугородних и пригородных рейсов отменены из-за морозов в Кузбассе

Москва. 19 января. INTERFAX.RU - Из-за аномальных морозов в Кузбассе отменен 331 автобусный рейс по междугородним и пригородным направлениям, сообщил "Интерфаксу" генеральный директор ГПК "Пассажиравтотранс" Владимир Юдин в понедельник.

"Все отмены произошли из-за климатических условий. Есть руководство по временному прекращению движений автобусов в неотложных случаях, вызванных стихийными явлениями и изменениями дорожно-климатических условий", - сказал Юдин.

Так, по данным "Пассажиравторанс", 19 января в Кузбассе было запланировано 917 междугородних рейсов. Из них не выполнено 177. Из планируемых 774 пригородных рейсов не выполнено 154.

За подробной информацией о текущих рейсах следует обращаться в диспетчерские филиалов ГПК.

По данным Кемеровского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в Кузбассе в понедельник днем температура по области минус 28 - минус 33 градусов.