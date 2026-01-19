Самолет выкатился за пределы ВПП в аэропорту Махачкалы

Москва. 19 января. INTERFAX.RU - Пассажирский самолет авиакомпании "Азимут", выполнявший рейс из Минеральных Вод (Ставропольский край), выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в аэропорту Махачкалы (Дагестан), сообщает в понедельник пресс-служба Южной транспортной прокуратуры.

"По предварительным данным, 18 января 2026 года в международном аэропорту Махачкала после выполнения посадки пассажирского самолета авиакомпании "Азимут", следовавшего по маршруту Минеральные Воды-Махачкала, произошло выкатывание воздушного судна за пределы взлетно-посадочной полосы", - говорится в сообщении.

Уточняется, что пострадавших нет. Махачкалинская транспортная прокуратура проводит надзорные мероприятия на предмет исполнения законодательства о безопасности полетов.

Авиакомпания "Азимут" базируется в аэропортах Краснодара и Минеральных Вод. Парк авиакомпании состоит из 19 самолетов Superjet 100.

В аэропорту Махачкалы базируются авиакомпании Red Wings и Nordwind. Пассажиропоток аэропорта в 2024 году возрос на 3,5% (до 2,9 млн человек) после увеличения на 11,6% в 2023 году (до 2,8 млн человек).