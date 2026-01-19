Облако плазмы от Солнца ударит по магнитосфере Земли в середине дня вторника

Москва. 19 января. INTERFAX.RU - На Солнце произошел крупный выброс плазмы, направленный точно на Землю, сообщили в понедельник в лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований и Института солнечно-земной физики РАН.

"Вчерашние ранние данные с коронографа CCOR-1 сегодня были подтверждены основным мировым солнечным коронографом LASCO - произошедшая вспышка X1.95 сопровождалась крупным выбросом плазмы, направленным точно на Землю. Первое видео, полученное как раз LASCO, показывает окрестности Солнца сразу после вспышки. Плазменное облако выглядит на нём как расширяющийся газовый шар, летящий на наблюдателя", - говорится в сообщении.

Предварительное время прихода плазменного облака - полдень вторника по московскому времени.

"Момент удара по Земле будет сопровождаться сильными геомагнитными возмущениями уровня до G4. Вероятность магнитных бурь высшего, 5-го уровня, составляет около 10%. В ночь со вторника на среду ожидаются исключительно сильные полярные сияния, признаки которых, предварительно, можно будет наблюдать почти на всей территории страны", - сообщают ученые.