Радиационная нагрузка на спутники увеличилась после солнечной вспышки высшего класса

Москва. 19 января. INTERFAX.RU - Протоны, выброшенные после вспышки класса Х на Солнце, достигли орбиты Земли и увеличили радиационную нагрузку на космические аппараты, сообщили в лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований и Института солнечно-земной физики РАН в понедельник.

"Красный уровень", начиная с которого отмечается опасное воздействие частиц высоких энергий на электронику космических аппаратов, превышен в настоящее время примерно в 50 раз и продолжает расти, что наблюдается только при прямом воздействии самых крупных солнечных вспышек на Землю", - говорится в сообщении.

Отмечается, что плотность протонов с энергией выше 10 мегаэлектронвольт около Земли возросла за последние сутки более чем в 1000 раз.

Ранее в лаборатории сообщили, что на Солнце произошел направленный на Землю крупный выброс плазмы после вспышки X1.95.

Сообщалось, что предварительное время прихода плазменного облака - полдень вторника по московскому времени.

Солнечные вспышки делятся на пять категорий в зависимости от интенсивности рентгеновского излучения: A, B, C, M и X. Вспышки класса X относятся к сверхмощным, они могут вызвать сильные геомагнитные бури.

