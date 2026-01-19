Военные РФ заявили об ударах по связанным с ВСУ энергетическим и транспортным объектам

Москва. 19 января. INTERFAX.RU - Российские военные нанесли удары по используемым армией Украины объектам энергетической и транспортной инфраструктуры, сообщило Минобороны РФ в понедельник.

"Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил РФ нанесено поражение местам запуска беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, объектам энергетики и транспортной инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ", - говорится в сообщении министерства.

По его информации, в течение суток ударам подверглись позиции украинских войск в 152 районах.