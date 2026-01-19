В Кремле согласны, что Трамп войдет в историю, если присоединит Гренландию

Москва. 19 января. INTERFAX.RU - Нельзя не согласиться с мнением экспертов о том, что, решив вопрос присоединения к США Гренландии, президент Дональд Трамп войдет в мировую историю, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Здесь, наверное, даже можно абстрагироваться от того, хорошо это или плохо, соответствует параметрам международного права или не соответствует, но существуют международные эксперты, которые считают, что, решив вопрос присоединения Гренландии, Трамп, безусловно, войдет в историю. Причем не только в историю Соединенных Штатов, но и в мировую историю", - сказал Песков.

"Без обсуждения, хорошо это или плохо, с этими экспертами трудно не согласиться", - добавил он.

Так Песков ответил на вопрос, как в Кремле относятся к словам Трампа о том, что он намерен устранить российскую угрозу для Гренландии, поскольку этого не сделала Дания.

"В целом в последние дни очень много беспокойной информации поступает. Конечно же, мы самым пристальным образом наблюдаем за всем происходящим, анализируем происходящее. Что касается наших планов в отношении Дании и Гренландии - я оставляю это без комментариев", - сказал представитель Кремля.