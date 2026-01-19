Трамп объяснил свою позицию по Гренландии тем, что ему не дали Нобелевскую премию

Москва. 19 января. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп связал свои высказывания о Гренландии с тем, что ему не присудили Нобелевскую премию мира, передает в понедельник агентство Bloomberg.

"Учитывая, что ваша страна решила не давать мне Нобелевскую премию мира за то, что я остановил восемь войн и больше, я больше не чувствую себя обязанным думать только о мире", - цитирует агентство письмо Трампа норвежскому премьеру Йонасу Гар Стере, которое оказалось в распоряжении редакции.

По словам Трампа, "хотя мир всегда будет на первом месте, теперь я могу думать о том, что является хорошим и правильным для Соединённых Штатов Америки".

"Мир не будет в безопасности до тех пор, пока мы не получим полный и тотальный контроль над Гренландией", - добавил президент США.

Ранее свою медаль Нобелевской премии мира отдала Трампу венесуэльский оппозиционер Мария Корина Мачадо.

Мачадо стала лауреатом Нобелевской премии мира в прошлом году. Трамп в свою очередь не скрывал, что хотел бы получить эту премию. По словам президента США, он это заслужил, так как "остановил восемь войн".

В Нобелевском комитете ранее на этой неделе предупредили, что передача медали не будет означать, что Трамп автоматически станет лауреатом премии мира. "Медаль может сменить владельца, но лауреата Нобелевской премии мира заменить нельзя", - отмечалось в заявлении комитета.

Газета The Guardian в свою очередь сообщала, что, по мнению аналитиков, такой подарок Трампу является попыткой Мачадо сохранить шансы на приход к власти в Венесуэле.