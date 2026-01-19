Brent подешевела до $63,78 за баррель

Москва. 19 января. INTERFAX.RU - Цены на нефть продолжают опускаться вечером в понедельник на фоне эскалации напряженности вокруг Гренландии и отсутствия непосредственной угрозы военного удара США по Ирану.

К 17:20 по Москве мартовские фьючерсы на Brent дешевели на лондонской бирже ICE Futures на $0,35 (0,55%), до $63,78 за баррель. Февральске фьючерсы на WTI к этому времени дешевели на электронных торгах биржи NYMEX на $0,26 (0,44%), до $59,18 за баррель.

Президент США Дональд Трамп, ранее неоднократно заявлявший о намерении присоединить Гренландию по соображениям национальной безопасности, на минувших выходных сообщил о скором введение 10%-й пошлины в отношении ряда европейских стран, не поддержавших его намерение. Он добавил, что с 1 июня 2026 года пошлины составят уже 25% и будут действовать "до тех пор, пока не будет достигнуто соглашение о полной покупке Вашингтоном Гренландии".

Европейские государства готовы к координированному ответу на введение сборов со стороны США, заявила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. По данным Financial Times, страны ЕС рассматривают введение пошлин на товары из США на сумму 93 млрд евро или ряд ограничений для американских компаний.

Трамп не делал новых заявлений относительно удара по Ирану, что несколько ослабило опасения рынка по поводу эскалации в регионе и возможных перебоев поставок нефти.

"Страхи по поводу Ирана улеглись в последние несколько дней после слухов о скорой атаке США, и рынок теперь следит за ситуацией вокруг Гренландии и тем, насколько жестким может оказаться конфликт между США и Европой", - отметил аналитик Rystad Джанив Шах.

По данным нефтесервисной компании Baker Hughes, за минувшую неделю число действующих нефтяных буровых установок в США увеличилось на одну и достигло 410 единиц. Тем временем число газовых буровых снизилось на две, до 122 единиц.

Активность торгов в понедельник может быть ниже обычной, поскольку биржи США закрыты в связи с праздником (День Мартина Лютера Кинга).